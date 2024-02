بعد المزاعم الإسرائيلية.. غوتيريش يتخذ قرارا بشأن الأونروا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إنه قرر تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة وتقييم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويأتي القرار الأممي بعد زعم إسرائيل أن عددًا من موظفي الوكالة شاركوا في معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح بيان أن وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا سترأس اللجنة بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي: معهد راوول والنبرغ في السويد، ومعهد ميكلسن في النروج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

من جهته، رحّب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بقرار الأمين العام، قائلًا إن اللجنة ستعمل بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها الوكالة.

I welcome the appointment by @UN Secretary-General of an independent review group to assess how @UNRWA ensures neutrality & responds to allegations of serious breaches. I look forward to the conclusion & recommendations of the report which will be made public.

This independent…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 5, 2024