بقنابل “برق” المضادة للأفراد.. سرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال في خان يونس (شاهد)

بثّت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مشاهد من استهداف مجاهديها لجنود الجيش الإسرائيلي بقنابل “برق” المضادة للأفراد، في محاور التقدم بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تحتدم المعارك هناك خلال الآونة الأخيرة.

وقالت السرايا في بيان، اليوم الاثنين، على تليغرام “استهدفنا بالقنابل المقذوفة من نوع (برق) المضادة للأفراد جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة خان يونس”.

وأفادت في بيانات منفصلة بقصف تمركز “لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محور التقدم جنوب غرب خان يونس”، وأضافت “قصفنا بصواريخ (غراد) تجمعات لجنود العدو وآلياته العسكرية في محور التقدم حي الأمل غرب خان يونس، وقد أصابت أهدافها بدقة”.

استهداف تجمعات لجيش الاحتلال

وفي وسط قطاع غزة، قالت “قصفنا بقذائف الهاون تجمعًا لجنود وآليات العدو شرق مخيم المغازي”، وتابعت “قصفنا تجمعًا لجنود العدو بوابل من قذائف الهاون شرق قرية المصدر وسط القطاع”.

وأفادت بقصف تجمعات “لجنود وآليات العدو بصواريخ 107 وعدد من قذائف الهاون في محاور التقدم الصبرة وتل الهوى جنوب غرب مدينة غزة”، وقالت أيضًا “قصفنا برشقات صاروخية وقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو محيط الصناعة والجوازات بمدينة غزة”.

ودأبت فصائل المقاومة في قطاع غزة على توثيق مشاهد استهداف القوات الراجلة والآليات الإسرائيلية منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأدت العملية إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي وإصابة الآلاف وأسر قرابة 250.

ومنذ ذلك الحين يشنّ جيش الاحتلال عدوانًا غير مسبوق على قطاع غزّة خلّف ما يزيد على 27 ألف شهيد وأكثر من 66 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ونزوحًا جماعيًّا ينذر بكارثة إنسانية.