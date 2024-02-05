بينهم رضيع.. تشييع شهداء في مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي لوسط غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تشييع جثامين عدد من الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى بعد أن سقطوا جراء قصف إسرائيلي أمس الأحد لدير البلح والمحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وتظهر الصور أمًّا تحمل جثمان رضيعها وتحتضنه وتقبله، وعشرات النساء حول جثامين ذويهم الذين استشهدوا جراء القصف.

واستهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل بينها منزل عائلة خطاب، وأسفر عن 30 شهيدا وعشرات الجرحى.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الأحد إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و178 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت في بيان عبر قناتها على تليغرام: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27365 شهيدا و66630 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.