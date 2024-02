“عاصمة الجهاد في أمريكا”.. عنوان بـ”وول ستريت جورنال” يثير غضبا عارما وبايدن يعلّق

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، بالخطاب المعادي للعرب عقب مقال رأي نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الجمعة بعنوان “مرحبا بكم في ديربورن، عاصمة الجهاد في أمريكا”.

وندد رئيس بلدية المدينة (الواقعة في ولاية ميشيغان) والمدافعون عن حقوق الإنسان بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) ولجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية، بهذا المقال باعتباره معاديًا للعرب وعنصريًّا؛ لأنه يشير إلى أن سكان المدينة، ومنهم الزعماء الدينيون والسياسيون، يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووصف رئيس بلدية ديربورن عبد الله حمود، مقال الصحيفة الذي كتبه ستيفن ستالنسكي المدير التنفيذي لمعهد بحوث إعلام الشرق الأوسط بأنه “متهور ومتعصب ومعاد للإسلام”.

رفع حالة التأهب

وقال رئيس البلدية “إجراءات جديدة ستكون سارية المفعول على الفور، ستكثف شرطة ديربورن وجودها في جميع أماكن العبادة ومواقع البنية التحتية الرئيسية”.

Effective immediately – Dearborn police will ramp up its presence across all places of worship and major infrastructure points. This is a direct result of the inflammatory @WSJ opinion piece that has led to an alarming increase in bigoted and Islamophobic rhetoric online… — Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) February 3, 2024

وتابع “هذه نتيجة مباشرة لمقال الرأي التحريضي في صحيفة وول ستريت الذي أدى إلى زيادة مثيرة للقلق في الخطاب المتعصب والمعادي للإسلام على مواقع التواصل، الذي يستهدف مدينة ديربورن”. وبث مقطع فيديو يظهر فيه بعض مشاهد من الإنجازات في المدينة.

بايدن يعلق

وقال بايدن -دون أن يذكر الصحيفة أو كاتب المقال بالاسم- عبر منصة إكس، إنه من الخطأ إلقاء اللوم على “مجموعة من الأفراد بناء على حديث قلة قليلة منهم”. وأضاف “هذا بالضبط ما يمكن أن يؤدي إلى التخويف من الإسلام وكراهية العرب، ينبغي ألا يحدث ذلك لسكان ديربورن أو أي مدينة أمريكية”.

Americans know that blaming a group of people based on the words of a small few is wrong. That’s exactly what can lead to Islamophobia and anti-Arab hate, and it shouldn’t happen to the residents of Dearborn – or any American town. We must continue to condemn hate in all forms. — President Biden (@POTUS) February 4, 2024

كما ندد بمقال الرأي في وول ستريت جورنال أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس منهم النائبة براميلا جايابال والنائب رو خانا وعضوا مجلس الشيوخ جاري بيترز وديبي ستابينو. وطالبت جايابال الصحيفة باعتذار.

وقال ستالنسكي لرويترز إنه متمسك بما ذكره في المقال، وأضاف أن المقاطع المصورة التي جمعها معهده أظهرت تنظيم “خطب ومسيرات صادمة مناهضة للولايات المتحدة ومؤيدة للجهاد” في المدينة.

ولاحظ المدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعًا في معدلات معاداة الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن بين الحوادث المعادية للفلسطينيين التي أثارت القلق إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني في ولاية فيرمونت على 3 طلاب من أصل فلسطيني، وطعن طفل أمريكي من أصل فلسطيني عمره 6 أعوام حتى الموت في إيلينوي في أكتوبر.

The unfortunate reality is Islamophobia has become an acceptable form of hate. Those who demonize or stereotype Muslims or Arab Americans quickly find bigger platforms and greater notoriety. I’m glad President Biden @POTUS recognizes the severity and danger of the @WSJ article.… https://t.co/79VXJVutE3 — Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) February 5, 2024

ولاية حاسمة

وديربورن من المدن الأمريكية التي تعيش فيها غالبية من ذوي الأصول العربية إذ تظهر أرقام التعداد أن نحو 54% من سكانها من الأمريكيين العرب. ودعت مجموعة من المنظمات في ديربورن إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ويواجه بايدن، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية، انتقادات واحتجاجات من ديربورن ومن الأصوات المناهضة للحرب في جميع أنحاء البلاد بسبب دعم إدارته لإسرائيل في عملياتها في غزة. وسيظل بايدن مضطرا إلى مواجهة غضب الأمريكيين العرب مع استمرار الحرب على غزة.

It’s 2024 and the @WSJ still pushes out this type of garbage. Reckless. Bigoted. Islamophobic. Dearborn is one of the greatest American cities in our nation. – fastest growing city in MI

– home to the #1 travel destination in MI (Greenfield Village / Henry Ford Museum)

-… pic.twitter.com/81iQGGKWPx — Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) February 3, 2024

وكتب رئيس بلدية ديربورن في وقت سابق عبر منصة إكس أنه يرفض لقاء مدير حملة بايدن، وقال “لن أجري أحاديث حول الانتخابات بينما نشاهد بثًّا مباشرًا للإبادة الجماعية المدعومة من حكومتنا”.

ويدق ذلك ناقوس الخطر بالنسبة لبايدن الذي يمكن أن تكون الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان –التي تضمّ نسبًا كبيرة من المسلمين والعرب الأمريكيين- حاسمة بالنسبة إليه في نوفمبر/تشرين الثاني عندما يواجه مجددا سلفه دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما تشير الاستطلاعات.

Summary of the majority of conversations I’ve had: Me: one of my residents lost 80 family members in Gaza Reporter: but how’s he gonna vote come November?? Me: it’s really dehumanizing to only contextualize this with respect to the upcoming elections Reporter: understand… — Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) February 2, 2024

وطلب بايدن من الكونغرس مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل تقدر بمليارات الدولارات، واستخدمت حكومته حق النقض مرات عدة ضد دعوات في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار، مما جعل العديد من المسلمين وذوي الأصول الشرق أوسطية يشعرون بخيانة الحزب الديمقراطي لهم، ويتهمون بايدن بالتضحية بالمدنيين في غزة التي تواجه أزمة إنسانية خطيرة، باسم دعم إسرائيل.

وكان يُنظر إلى هؤلاء تقليديًّا على أنهم ينتخبون الجمهوريين، غير أن ولاءاتهم تغيّرت بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول نتيجة لسياسات المراقبة والخوف من الإسلام التي اتبعتها إدارة جورج بوش الابن.

وصوّت العرب والمسلمون في الولايات المتحدة على نطاق واسع لبايدن في انتخابات عام 2020. غير أن الكثير منهم قد يمتنعون عن التصويت أو يصوّتون لطرف ثالث في انتخابات 2024، وفقًا لتحليل أُجري بجامعة كريستوفر نيوبورت استنادًا إلى بيانات استطلاعات رأي عديدة.