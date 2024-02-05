عشرات الشهداء جراء قصف للاحتلال في دير البلح (فيديو)

استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، مساء الأحد، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف منازل وأحد المساجد.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان إن 30 شخصًا استشهدوا في دير البلح خلال الـ24 ساعة الماضية بعد أن استهدف الاحتلال “منازل المواطنين الآمنة بالقصف المباشر من الطائرات الحربية، كما قام بقصف مسجد في نفس المنطقة، مما أدى إلى ارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء”.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الصحة في القطاع في بيان إن الاحتلال ارتكب “14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيد و178 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأعلنت الوزارة “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27365 شهيدًا و66630 مصابًا”.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا ما زال “تحت الركام وفي الطرقات” بسبب منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.