غزة.. الجوع يجبر أطفالا محاصرين في مجمع الشفاء على الأكل من “موائد” الحيوانات الضالة (فيديو)

يأكلون من القمامة، ويعيشون دون ماء أو غذاء، وقد استشهد أو أصيب أفراد من عائلاتهم أثناء رحلة البحث عن الطعام.

هكذا يعيش الأطفال المحاصرين داخل مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في قطاع غزة، وقالوا إن من يخرج منه يتعرض لعمليات قنص من قبل قوات جيش الاحتلال.

أكد الأطفال للجزيرة مباشر نفاد الطعام والشراب جراء الحصار المفروض عليهم منذ أسبوع، وأشاروا إلى أنهم لجؤوا إلى القمامة بحثًا عن بقايا طعام يسد رمقهم.

“تعب وشقاء”

وأضافوا أن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذائفها من أجل بث الرعب في قلوب المحاصرين داخل المجمع الطبي، مشيرين إلى أن حياتهم أصبحت تعبًا وشقاءً، حسب تعبيرهم.

ووجه الأطفال عبر الجزيرة مباشر نداءات إلى العالم من أجل إنهاء الحرب حتى يتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية، مطالبين بسرعة إدخال الطحين والماء والوقود والمواد الغذائية إلى القطاع المحاصر.