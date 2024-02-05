“كمين ناري محكم”.. كتائب القسام تنشر لقطات لاستهداف رتل لآليات الاحتلال غربي خان يونس (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يُظهر قيام مقاتليها بإعداد “كمين ناري محكم” لرتل من آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

ويُظهر المقطع، الذي نشرته كتائب القسام مساء الاثنين، عملية زرع عبوات ناسفة ثم تفجيرها في الآليات وبعدها استهداف الرتل بقذائف “الياسين 105”.

وبعدها يوثق المقطع آثار استهداف الآليات وتناثر أجزاء الآليات المدمرة والأسلحة التي استولى عليها مقاتلو القسام.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت كتائب القسام إن مقاتليها أكدوا “إيقاع رتل آليات صهيونية في كمين مركب حيث قاموا بتفجير 3 عبوات مزروعة مسبقًا في دبابة (ميركافا) واستهداف دبابة أخرى بقذيفة (الياسين 105) في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وفي خان يونس أيضًا، أعلنت كتائب القسام “استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة (تي بي جي) مضادة للتحصينات وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.

كما أعلنت استهداف دبابتين بقذيفتي “الياسين 105” والاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز “سكايلارك” Skylark “كانت في مهمة استخباراتية للعدو” غرب مدينة خان يونس.

وفي بيان آخر، أعلنت أنها استهدفت “دبابة صهيونية بقذيفة (الياسين 105) في حي الأمل” في عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد.

وفي عملية أخرى مشتركة مع سرايا القدس، قصفت كتائب القسام “تجمعًا لقوات العدو المتوغلة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ(107)”.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة بقذيفة “الياسين 105” في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.