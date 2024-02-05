مقر قيادة “فرقة غزة”.. كتائب الأقصى تبث صور استهداف لقاعدة رعيم الإسرائيلية (شاهد)

قاعدة رعيم العسكرية كانت من أول الأهداف التي ضربتها المقاومة مع انطلاق معركة “طوفان الأقصى”

بثّت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ظهر الاثنين، مشاهد من قصفها قاعدة رعيم العسكرية -مقر قيادة فرقة غزة- الواقعة شرق قاطع الوسطى، برشقة صاروخية.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها الكتائب عبر تليغرام، انطلاق رشقات صاروخية من غزة نحو القاعدة المذكورة التي كانت مقرًّا لقيادة “فرقة غزة” وهي قوة عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحمل الرقم “643”، وتعمل تحت إمرة المنطقة العسكرية الجنوبية، ومقرها قاعدة رعيم التي تبعد عن قطاع غزة 7 كيلومترات.

وتمثّلت مهمة “فرقة غزة” القريبة من قاعدة المدرعات، في حراسة الحدود المتاخمة لقطاع غزة وإدارة عمليات الاغتيال وتدمير الأنفاق التي تكتشفها في غلاف غزة، وتضم لواءين أحدهما شمالي والآخر جنوبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها المقاومة قاعد رعيم العسكرية منذ 7 اكتوبر/تشرين الأول الماضي، بل كانت من أول الأهداف التي ضربتها الفصائل مع انطلاق معركة “طوفان الأقصى” ردًّا على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.

وأدت العملية إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي وإصابة الآلاف وأسر قرابة 250. ومنذ ذلك الحين يشنّ جيش الاحتلال عدوانًا غير مسبوق على قطاع غزّة خلّف ما يزيد على 27 ألف شهيد وأكثر من 66 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ونزوحًا جماعيًّا ينذر بكارثة إنسانية.