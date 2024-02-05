15 غارة جديدة على اليمن وأمريكا تعلن استهداف 5 صواريخ كروز (فيديو)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، فجر اليوم الاثنين، استهداف 5 صواريخ كروز بحوزة الحوثيين، في اليمن.

وقالت سنتكوم، في بيان، إنه في 4 فبراير/شباط الجاري وعند حوالي الساعة 5:30 صباحا بتوقيت صنعاء (2:30 ت.غ) ضربت القيادة المركزية الأمريكية صاروخا تابعا للحوثيين من نوع كروز، مخصصا للهجوم البري.

ووفق البيان ضربت القوات الأمريكية 4 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة لاستهداف سفن في البحر الأحمر.

وأشارت سنتكوم إلى أن القوات الأمريكية حددت الصواريخ بمناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وأوضحت القيادة الأمريكية أن هجماتها “ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية”.

Feb. 4 Summary of Additional USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen On Feb. 4, at approximately 5:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted a strike in self-defense against a Houthi a land attack cruise missile. Beginning at 10:30 a.m. U.S. forces struck… pic.twitter.com/ScZWEajJe2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 5, 2024

15 غارة

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي، فجر الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنّتا 15 غارة جوية على مناطق بمحافظتي الحديدة (غربا) وصعدة (شمالا)، وفق ما ذكرته قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين في خبر على موقعها الإلكتروني.

ونقلت القناة عن مصدر أمني بالجماعة قوله إن 8 من تلك الغارات كانت على منطقة رأس عيسى، و3 منها على الزيدية (بالحديدة).

كما استهدف الطيران الأمريكي البريطاني بـ4 غارات مناطق شرقي محافظة صعدة (شمالا)، بحسب المصدر ذاته.

وقالت جماعة الحوثي أمس الأحد إن الطيران الحربي الأمريكي البريطاني، هاجم 6 محافظات يمنية خاضعة لسيطرتها بـ48 غارة جوية.

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها أصبحت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ويشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة بوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجماتها في البحر الأحمر.