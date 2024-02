15 غارة جديدة على اليمن وأمريكا تعلن استهداف 5 صواريخ كروز (فيديو)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، فجر اليوم الاثنين، استهداف 5 صواريخ كروز بحوزة الحوثيين، في اليمن.

وقالت سنتكوم، في بيان، إنه في 4 فبراير/شباط الجاري وعند حوالي الساعة 5:30 صباحا بتوقيت صنعاء (2:30 ت.غ) ضربت القيادة المركزية الأمريكية صاروخا تابعا للحوثيين من نوع كروز، مخصصا للهجوم البري.

ووفق البيان ضربت القوات الأمريكية 4 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة لاستهداف سفن في البحر الأحمر.

وأشارت سنتكوم إلى أن القوات الأمريكية حددت الصواريخ بمناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وأوضحت القيادة الأمريكية أن هجماتها “ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية”.

