استقالة وزيرة بمقاطعة كندية بعد تعليق عن أرض فلسطين.. ماذا قالت؟

قدّمت وزيرة التعليم العالي في حكومة مقاطعة “بريتيش كولومبيا” الكندية استقالتها بعدما أثار تصريح لها بشأن أرض فلسطين غضب جماعات مؤيدة للفلسطينيين.

وقالت سيلينا روبنسون، وهي يهودية، إن إسرائيل أُسست على “قطعة أرض سيئة لا يوجد عليها أي شيء”.

وأدلت سيلينا بهذه التعليقات خلال نقاش في اجتماع لإحدى المنظمات اليهودية في كندا، الخميس الماضي.

وكانت السياسية الكندية تتحدث عن وجود جيل كامل لا يعرف ماذا يعني “الهولوكوست”، ولا يدرك أن إسرائيل أُسست على أرض كان بها آلاف من البشر، ولم يكن هناك أي اقتصاد.

واعتذرت سيلينا عن تصريحاتها بعدها بيوم عبر منصة “إكس”، قائلة إنها كانت تتحدث عن محدودية الموارد الطبيعية في المنطقة.

وأضافت أنها تعلم أن تصريحاتها التي تفتقر إلى الاحترام المطلوب سببت ألما لدى البعض، كما قللت أيضا من ارتباط الفلسطينيين بالأرض، معربة عن أسفها عن التعليق بدون أي تحفظ.

وقال ديفيد إيبي رئيس وزراء مقاطعة “بريتيش كولومبيا” إنه قرر بشكل مشترك مع سيلينا أن تتنحي عن منصبها بعد التواصل مع العديد من المجتمعات التي تأذت بسبب تعليقاتها.

وأضاف إيبي في مؤتمر صحفي “تعليقات سيلينا كانت خاطئة، لقد تجاوزت الحدود، وقللت من شأن مجموعة من الناس تتعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط”.

وذكر أن عبارات سيلينا تتعارض مع آراء مجلس وزراء المقاطعة، لكنه أشار إلى أنها ستبقى عضوة في الحزب الديمقراطي الجديد.