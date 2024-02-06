الحوثيون ينشرون لقطات تُظهر غارات القوات الأمريكية والبريطانية على الحديدة (فيديو)
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، أن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت هجومًا على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة عبر منصة إكس “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الكثيب بمحافظة الحديدة (غرب)”.
ولم تحدد القناة حجم هذا الاستهداف ونتائجه، في حين لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الشأن.
والحديدة إحدى أبرز المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وتقع على ساحل البحر الأحمر.
🎥 #الحديدة | مشاهد تظهر لحظات استهداف العدوان الأمريكي البريطاني منطقة #الكثيب في شارع الميناء#طوفان_الأقصى #أمريكا_أم_الإرهاب #تحالف_حماية_السفن_الإسرائيلية #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/5AWKgBdYAw
— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) February 5, 2024
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الجماعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا قصفًا على محافظتي الحديدة وصعدة بـ”15 غارة جوية”.