رئيس الوزراء القطري: تسلمنا ردا من حماس في مجمله إيجابي بخصوص الأسرى (فيديو)

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الثلاثاء، إن بلاده تلقت ردًّا من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشأن الإطار العام للاتفاق بخصوص الأسرى الإسرائيليين لديها.

وأضاف رئيس الوزراء القطري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الرد يتضمن بعض الملاحظات، لكنه “إيجابي” في مجمله.

وذكر أنه نظرًا لحساسية هذه المرحلة لا يمكن الخوض في التفاصيل، مضيفًا أن الرد يدعو إلى “التفاؤل”. وأوضح رئيس الوزراء القطري أنه تم تسليم الرد إلى الجانب الإسرائيلي.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري:

تسلمنا ردا من حماس بخصوص الرهائن والرد في مجمله إيجابي.

ليس من صالح المفاوضات الإفصاح عن التفاصيل لكن هناك تقدم.

حذرنا من مخاطر اتساع دائرة العنف في المنطقة ويحزننا أن نرى هذه المخاوف واقعا.

وقف الدعم عن الأونروا سيكون له تداعيات كارثية على قطاع غزة.

نخشى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة نتيجة وقف التمويل عن الأونروا.

نؤكد استمرار الجهود القطرية لإجلاء المرضى والمصابين للعلاج خارج القطاع.

تم إرسال 75 طائرة قطرية حتى الآن تحمل مساعدات إلى سكان قطاع غزة.

ما زالت المستشفيات تُستهدف وما زالت المدارس تُقصف في قطاع غزة.

يجب إنهاء الحرب وعدم توسيع دائرة النزاع في المنطقة وهناك من يستغل ذلك.

أبرز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي: