شاهد: سرايا القدس تقصف تجمعا لقوات إسرائيلية في خان يونس (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطعًا مصورًا لقصف قوات إسرائيلية متوغلة في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها استهدفت آليات وتجمعات عسكرية في حي الأمل غرب خان يونس بصواريخ غراد.

وفي إحدى اللقطات، رصدت السرايا لحظة سقوط الصواريخ على أهدافها بدقة، وفقًا للبيان.

🔴 ســر|يـا القــدس: استهداف آليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية في حي الأمل غربي خان يونس بصواريخ غراد #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/tmvCSgVB63 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 6, 2024

وفي حي الأمل أيضًا، قالت سرايا القدس في بيان مقتضب “تمكن مجاهدونا من استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة آر بي جي”، كما قصف تجمعات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في المحافظة الوسطى.

وفي وقت لاحق، أعلنت سرايا القدس تمكن مقاتليها من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في شقة سكنية غرب مدينة غزة بقذيفة “85 مضادة للدروع”، وأكدت أن القذيفة “أوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

كما تمكن مقاتلو السرايا، في عملية مشتركة مع كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في منزل في محور التقدم غرب خان يونس بقذيفة “TBG” المضادة للتحصينات “مما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح”، وفقًا للبيان.

وصباح اليوم الثلاثاء، كشفت كتائب القسام أنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعات إسرائيلية في محاور مدينة غزة، بقذائف الهاون وصواريخ “107”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 27 ألفًا و585 شهيدًا و66 ألفًا و978 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.