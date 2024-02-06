شاهد: غارة إسرائيلية بالقرب من موقع توزيع المساعدات على الحدود المصرية الفلسطينية

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة وصول المساعدات الإغاثية بجوار السياج الحدودي بين قطاع غزة ومصر، صباح اليوم الثلاثاء.

وتجمهر مئات الفلسطينيين من الأطفال والنساء والرجال، الذين نزحوا إلى مدينة رفح من شمالي القطاع ووسطه، حول شاحنات المساعدات في محاولة الحصول على الطعام.

وبالقرب من موقع توزيع المساعدات، قصف الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل، وشوهدت في مقطع فيديو حصلت عليه قناة الجزيرة مباشر أعمدة دخان كثيفة بالقرب من موقع توزيع المساعدات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء، إن مواطنًا استشهد وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الاسرائيلي قرب الحدود المصرية الفلسطينية في رفح جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر طبية لـ”وفا” بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و143 جريحًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 27 ألفًا و585 شهيدًا و66 ألفًا و978 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرق، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.