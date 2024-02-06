قيادي في حماس يرد على مزاعم غالانت بشأن السنوار (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران إن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن وضع قيادة المقاومة تنقصه المصداقية والواقعية.

وكان غالانت قد زعم في مؤتمر صحفي أمس الاثنين أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار “لا يقود الحرب ولا يسيطر على القوات وهمه الأساسي الآن النجاة بنفسه”.

وسخر بدران من تصريحات غالانت قائلا “لو كانت لديهم كل هذه المعلومات الاستخبارية لما فشلوا هذا الفشل الذريع في السابع من أكتوبر وما بعده”.

وأضاف: “القائد السنوار رمز وطني وقائد بامتياز وهو أحد عناوين هذه المعركة، ولكن هذه المعركة ليست معركة شخصية. هذه معركة بين شعبنا الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال منذ عقود وبين هذه الدولة المجرمة التي احتلت أرضنا واحتلت سماءنا وسيطرت على كل مقدراتنا”.

واستطرد بدران قائلا: “بالتالي نحن في قيادة حماس وقيادة المقاومة نتقدم الصفوف في هذه المواجهة صحيح، ولكن هذه المواجهة أيضا هي ضد شعبنا الفلسطيني كله”.

وتابع: “لو كان غالانت ومن معه استطاعوا الوصول إلى قيادة المقاومة أو حتى أسرى الاحتلال في أيدي المقاومة لما احتاجوا إلى كل هذا الحديث في الإعلام يوما بعد يوم، لا يكاد يمر يوم حتى نسمع تهديدات بأننا اقتربنا من أهدافنا وأن لدينا معلومات تفصيلية عن يحيى السنوار وغيره من قيادات المقاومة”.

وأوضح بدران: “هذا كلام يقال فقط للتأثير على الرأي العام الداخلي لديهم الذي فقد الثقة بشكل مطلق فيما يسمى بجيش الاحتلال وأجهزة الأمن والاستخبارات بعد أن فقد الثقة في السياسيين ربما منذ 10 سنوات أو أكثر، ولكن أن يصل فقدان الثقة إلى المستوى العسكري والأمني فهذا جديد لدى الاحتلال”.

وأشار بدران إلى أن “كثيرا من التهديدات والمؤتمرات الصحفية لها هدف أساسي مرتبط بالجبهة الداخلية ومحاولة رفع معنويات شعبهم حيث يتخبطون منذ شهور ولم يحققوا أيا من أهدافهم السياسية التي أعلنوا عنها منذ بداية المعركة”.