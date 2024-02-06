نائب في الكنيست: انتظار إسرائيل لرد السنوار كان مهينا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، لنواب حزبه “الليكود” إن “قتل قيادة حركة حماس هدف سيستغرق شهورا وليس سنوات”.

ونقلت النسخة الإلكترونية من صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في الاجتماع بمقر الكنيست في القدس الغربية: “يجب علينا قتل قيادة حماس. لا يمكن أن تنتهي الحرب قبل حدوث ذلك”.

وذكر أن “الوصول إلى هذا الهدف سيستغرق شهورا وليس سنوات”.

ولكن النائب في حزب الليكود داني دانون أشار في اللقاء نفسه إلى أن انتظار إسرائيل رد قائد حماس في غزة يحيى السنوار على اقتراح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، أمس الأحد، كان مهينا.

ونقلت الصحيفة عن دانون قوله لنتنياهو: “الوضع أمس، حيث كانت دولة بأكملها تنتظر ما سيقوله (زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار، كان مهينا”.

وما زالت تل أبيب والوسطاء ينتظرون رد حركة حماس على مقترح صفقة جديدة لتبادل الأسرى قدّمه اجتماع ضم ممثلين لمصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل بالعاصمة الفرنسية باريس في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن دانون “دعا إلى منع سكان غزة من الانتقال من جنوب إلى شمال قطاع غزة، بقوله: هذا هو الإنجاز الوحيد الذي حققناه في الحرب”.

وكان نتنياهو قد حدد أهداف الحرب التي أطلقها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالقضاء على حكم حماس في غزة والقضاء على قدراتها العسكرية وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

ومع قرب دخول الحرب في القطاع الفلسطيني شهرها الخامس، فإن إسرائيل لم تعلن عن تحقيق أي من هذه الأهداف.