سياسة|تركيا

هجوم على قصر العدل في إسطنبول ووزير الداخلية التركي يكشف التفاصيل (فيديو)

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6/2/2024-|آخر تحديث: 6/2/202403:43 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قتل شخصان وأصيب 6 آخرون بينهم 3 من رجال الشرطة، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار أمام مبنى قصر العدل بمدينة إسطنبول التركية.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن الاعتداء وقع أمام البوابة “سي” (C) لقصر العدل بإسطنبول.

وأضاف في تدوينة له عبر منصة إكس، أنه تم تحييد منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة، وأصيب 6 أشخاص، بينهم 3 شرطيين و3 مواطنين.

وقال وزير الداخلية إن المنفذين ينتمون إلى “حزب التحرير الشعبي الثوري” اليساري (DHKP)، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

وقالت وكالة الأناضول إنه تم إطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين، في الساحة التي يطل عليها قصر تشاغلايان العدلي، دون معرفة الأسباب على الفور.

وعلى إثر الحادث، وصل إلى الموقع عدد كبير من عناصر الأمن وفرق الإسعاف.

وأعلن وزير العدل يلماز تونش، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقا قضائيا بشأن الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات