هجوم على قصر العدل في إسطنبول ووزير الداخلية التركي يكشف التفاصيل (فيديو)

قتل شخصان وأصيب 6 آخرون بينهم 3 من رجال الشرطة، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار أمام مبنى قصر العدل بمدينة إسطنبول التركية.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن الاعتداء وقع أمام البوابة “سي” (C) لقصر العدل بإسطنبول.

وأضاف في تدوينة له عبر منصة إكس، أنه تم تحييد منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة، وأصيب 6 أشخاص، بينهم 3 شرطيين و3 مواطنين.

وقال وزير الداخلية إن المنفذين ينتمون إلى “حزب التحرير الشعبي الثوري” اليساري (DHKP).

Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

وقالت وكالة الأناضول إنه تم إطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين، في الساحة التي يطل عليها قصر تشاغلايان العدلي، دون معرفة الأسباب على الفور.

وعلى إثر الحادث، وصل إلى الموقع عدد كبير من عناصر الأمن وفرق الإسعاف.

وأعلن وزير العدل يلماز تونش، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقا قضائيا بشأن الحادث.