12 ألف قطعة ملابس على شاطئ مدينة إنجليزية تأبينا لأطفال غزة (فيديو)

وضع ناشطون في المملكة المتحدة 12 ألف قطعة ملابس على شاطئ مدينة بورنموث الإنجليزية لتأبين الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لتأبين أطفال #غزة الذين استشهدوا منذ 7 أكتوبر.. ناشطون يضعون 12 ألف قطعة ملابس على شاطئ مدينة بورنموث الإنجليزية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/gY6UIfFzpM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 6, 2024

عدد قطع الملابس استخدم بشكل يرمز إلى أعداد الضحايا من الأطفال والتي تتجاور بحسب المركز الأورومتوسطي 13 ألف طفل.

وتم وضع قطع الملابس على شاطئ المدينة لمسافة 5 كيلومترات للمطالبة بوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر لليوم الـ123.

يذكر أن العدوان على قطاع غزة خلّف حتى اللحظة وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع ما يزيد عن 27585 شهيدًا و 66978 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض التي يصعب إزالتها بسبب انعدام الإمكانيات والمواد والآليات اللازمة.