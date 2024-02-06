سياسة|قطاع غزة

12 ألف قطعة ملابس على شاطئ مدينة إنجليزية تأبينا لأطفال غزة (فيديو)

قطع الملابس تشير إلى الأطفال الذين استشهدوا جراء الحرب عل غزة
قطع الملابس تشير إلى الأطفال الذين استشهدوا جراء الحرب عل غزة
Mohammed Naserallah
6/2/2024

وضع ناشطون في المملكة المتحدة 12 ألف قطعة ملابس على شاطئ مدينة بورنموث الإنجليزية لتأبين الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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عدد قطع الملابس استخدم بشكل يرمز إلى أعداد الضحايا من الأطفال والتي تتجاور بحسب المركز الأورومتوسطي 13 ألف طفل.

وتم وضع قطع الملابس على شاطئ المدينة لمسافة 5 كيلومترات للمطالبة بوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر لليوم الـ123.

يذكر أن العدوان على قطاع غزة خلّف حتى اللحظة وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع ما يزيد عن 27585 شهيدًا و 66978 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض التي يصعب إزالتها بسبب انعدام الإمكانيات والمواد والآليات اللازمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات