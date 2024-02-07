“أكل مخلوط بالرمل”.. طفلة نازحة في غزة تروي معاناتها وتوجه رسالة إلى جدّها (فيديو)

اشتكت الطفلة الفلسطينية النازحة حنين اللدعة من سوء أحوال النازحين داخل قطاع غزة، ولا سيما مع فصل الشتاء ودخول مياه الأمطار إلى خيامهم المكتظة مع انعدام الإمكانيات والملابس والأغطية.

وقالت الطفلة إن طعامهم يختلط بالرمال بسبب سوء الأحوال وانعدام الإمكانيات في المناطق التي نزحوا إليها.

كما وجهت الطفلة النازحة، عبر كاميرا الجزيرة مباشر التي تتجول داخل صوبة زراعية في منطقة رفح وحوّلها النازحون إلى خيام للإيواء، رسالة إلى جدها وأقربائها في مدينة غزة.

وخلّف العدوان الإسرائيلي، منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 27 ألف شهيد وما يزيد على 67 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، إضافة إلى ما تعرّض له القطاع المحاصر من تدمير للمساكن والبنى التحتية، مما أجبر عشرات الآلاف من السكان على النزوح إلى أماكن متفرقة من القطاع.