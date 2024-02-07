أم في غزة “تفقد وعيها” عقب رؤية ابنها بعدما أفرج الاحتلال عنه (فيديو)
كأنها لم تصدّق أنه نجا من بطش الاحتلال
7/2/2024-|آخر تحديث: 7/2/202404:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
غابت أم فلسطينية في غزة عن الوعي إثر فرحتها عند لقائها بابنها بعدما أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عنه.
وأظهر مقطع الفيديو الأم التي ركضت نحو ابنها بمجرد رؤيته، وكأنها لم تصدّق أنه نجا من بطش الاحتلال، فوقعت مغشيًّا عليها وهي تحتضنة باكية من الفرحة.
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ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعًا غير إنسانية وظروفًا قاسية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأسفر العدوان الإسرائيلي عن أكثر من 27 ألف شهيد وما يزيد على 67 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير المساكن والمنازل والبنى التحتية في عموم قطاع غزة، مما شكّل موجات نزوح بمئات الآلاف في أماكن متفرقة من القطاع المحاصر.
المصدر : الجزيرة مباشر