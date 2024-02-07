استهداف مروحية وقنص ضابط وجندي.. أبرز عمليات القسام في اليوم الـ123 من الحرب على غزة (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت في عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين مروحية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من طراز “أباتشي” بصاروخ “سام 7” غرب مدينة غزة.

وذكرت القسام، في بيانات منفصلة عبر تليغرام نشرتها الثلاثاء، أنها تمكنت من “قنص ضابط وجندي صهيونيين في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة”.

ونشرت مقطع فيديو لطائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال “تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة”.

كما أعلنت القسام استهداف ثلاث دبابات من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” في غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت كذلك استهداف “جرافة صهيونية من نوع (دي 9) بعبوة (شواظ) في شارع البحر” غرب المدينة.

وفي مدينة غزة، قالت القسام إنها استهدفت “ناقلتي جند صهيونيتين بقذائف (الياسين 105) في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة”.

وذكرت أنها قصفت “مركزًا لقيادة عمليات العدو غرب تل الهوى بمدينة غزة” بقذائف الهاون.