الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم نور شمس في طولكرم والمقاومة الفلسطينية تتصدى (فيديو)

اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة شاب (22 عامًا) وفتاة برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

#شاهد | تصاعد سحب دخان كثيف من منزل في مخيم نور شمس pic.twitter.com/A2x8xmfIyO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 7, 2024

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 فلسطينيات بشظايا في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي طولكرم.

وقال الهلال الأحمر “طواقمنا تتعامل مع 3 إصابات لنساء في طولكرم أصبن بشظايا بالرأس، ويجري نقلهن إلى المستشفى لتلقي للعلاج”. وأضاف أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من الدخول إلى المخيم لنقل الإصابتين.

📹متابعة صفا| قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم نور شمس pic.twitter.com/RNOwQgoXGt — وكالة صفا (@SafaPs) February 7, 2024

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال أعادت اقتحامها لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقًا، بعد انسحابها صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت عن مراسلتها أن قوة خاصة اقتحمت المخيم، تبعه دفع تعزيزات عسكرية كبيرة من آليات الاحتلال إلى المحور الغربي للمدينة.

📹متابعة صفا| من داخل مخيم نور شمس شرق طولكرم مع استمرار الاشتباكات بين المقاومين و جيش الاحتلال pic.twitter.com/m1kT76yRtE — وكالة صفا (@SafaPs) February 7, 2024

وقالت إن قوات الاحتلال تحاصر في هذه الأثناء أحد المنازل في حارة الدمج، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

وفرضت قوات الاحتلال طوقًا مشددًا على كل مداخل المخيم، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته للمدن والمخيمات الفلسطينية، كما زادت حدة عنفه ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين، على خلفية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.