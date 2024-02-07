السعودية: لا علاقات مع إسرائيل قبل إيقاف العدوان على غزة.. وفلسطين تعقّب

الرياض: لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

انتقدت الرياض، اليوم الأربعاء، تصريحات لمسؤول في البيت الأبيض، أشار فيها إلى مناقشات إيجابية بهدف إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن “المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية بأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة”.

وأضاف البيان أنه “فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بخصوص مسار السلام العربي- الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا الشأن، فإن وزارة الخارجية تؤكد أن موقف المملكة العربية السعودية كان ولا يزال ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة”.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن “المملكة تؤكد دعوتها للمجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع”.

بيان من وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي – الإسرائيلي pic.twitter.com/0M1fPRYKfz — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 7, 2024

وأتى الموقف السعودي ردًّا على تصريح أدلى به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء.

وردًّا على سؤال عن فرص إقامة العلاقات بين السعودية وإسرائيل مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال كيربي “المناقشات تسير على ما يرام. لقد تلقينا ردود فعل إيجابية من الجانبين”.

ترحيب فلسطيني

من جانبها، رحبت فلسطين بموقف السعودية الرافض لأي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عبر منصة إكس “نشكر المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت والجهود المبذولة للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

نشكر المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت والجهود المبذولة للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. pic.twitter.com/sQA2NusZlW — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 7, 2024

وأكدت السعودية في أكثر من مناسبة أن المملكة لن تطبّع العلاقات مع إسرائيل ما لم يكن هناك مسار لإقامة دولة فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأربعاء 27708 شهداء و67147 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.