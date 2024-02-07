خرجت لإحضار المياه.. شهيدة برصاص قنّاص إسرائيلي أمام مستشفى ناصر في خان يونس (فيديو)

بيّن مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، الفتاة الفلسطينية لحظة إصابتها ووقوعها على الأرض

استشهدت فتاة فلسطينية اليوم الأربعاء، جراء إصابتها برصاص قناص إسرائيلي أمام مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

أصيبت الفتاة الفلسطينية (رؤى عاطف قديح) برصاص قناصة الاحتلال أمام مستشفى ناصر صباح اليوم، أثناء محاولتها الحصول على مياه للشرب.

وبيّن مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، الفتاة الفلسطينية لحظة إصابتها ووقوعها على الأرض، في وقت جرت فيه محاولات من قبل الحضور في محيط المستشفى لإنقاذها.

وأصيبت الفتاة الفلسطينية رؤى قديح، برصاصة في الرأس من قبل قناص إسرائيلي خلال وجودها أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس حيث ذهبت لمجمع ناصر الطبي لإحضار المياه.

ويتعرض محيط مجمع ناصر الطبي لاستهداف مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام، وسط العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

لعدم توفر المياه النظيفة.. طفل فلسطيني يشرب من مياه الأمطار الموحلة#الجزيرة_مباشر | #غزة pic.twitter.com/tWSCEkJRAk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 7, 2024

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين أثناء قيامهم بتعبئة مياه للشرب في حي الصبرة من مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين.

يأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء، كما تسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.