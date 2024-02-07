رئيس الأرجنتين الجديد يبكي بحرقة أمام حائط البراق في القدس المحتلة.. ما القصة؟ (فيديو)

أعرب خافيير ميلي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون عن دعمه لتل أبيب

في مشهد مثير، أظهرت مقاطع فيديو الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي وهو يبكي بحرقة أمام حائط البراق، في أول جولة خارجية له منذ انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي أعلن فيها من تل أبيب نيته نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وتضمنت المقاطع المنشورة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو يزور البلدة القديمة في القدس، لكنه ما إن وضع يديه على حائط البراق حتى انفجر في موجة من البكاء.

Si estuviste alguna vez en este lugar. Si te temblaron las piernas bajando las escaleras que te conducen a ese lugar. Si al llegar sentiste algo único, superior, inexplicable e indescriptible. Si te apoyaste y no pudiste evitar que cientos de lágrimas empiecen a caer de tus… pic.twitter.com/gLCtBBcqSE — Doron (@plexaleOK) February 6, 2024

واختار الرئيس اليميني المتطرف أن تكون أول زيارة دبلوماسية يؤديها في الخارج إلى إسرائيل حيث حظي بثناء وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأعرب ميلي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون عن دعمه لتل أبيب، وقال لكاتس الذي كان في استقباله إن خطته تهدف إلى نقل السفارة الأرجنتينية من تل أبيب إلى القدس.

נשיא ארגנטינה @JMilei, ידידי היקר, ברוך הבא לירושלים. אני מודה על עמדתך הנחרצת להשבה מיידית של החטופים ומברך על כוונתך להכריז על החמאס כארגון טרור ולהעביר את השגרירות הארגנטינאית לירושלים, בירתנו הנצחית. ההחלטה החשובה לקיים את ביקורך הממלכתי הרשמי הראשון כנשיא דווקא בישראל, בשעה… pic.twitter.com/wqBQjotNFM — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) February 6, 2024

وخافيير ميلي رجل اقتصاد أرجنتيني وسياسي ينتمي إلى التيار اليميني المتطرف، ويصف نفسه بأنه “رأسمالي فوضوي”. دخل معترك السياسة عام 2019، ونال عضوية مجلس النواب عام 2021، ثم فاز برئاسة الأرجنتين في 19 نوفمبر 2023 بعد حصوله على 55% من الأصوات، وهزم وزير الاقتصاد الوسطي سيرخيو ماسا.

وبعد انتخابه رئيسًا للأرجنتين، أعلن نيته اعتناق اليهودية، وقال إنه سيزور إسرائيل “شكرًا للرب”.