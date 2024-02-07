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رئيس الأرجنتين الجديد يبكي بحرقة أمام حائط البراق في القدس المحتلة.. ما القصة؟ (فيديو)

أعرب خافيير ميلي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون عن دعمه لتل أبيب

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وهو يبكي أمام حائط البراق
7/2/2024-|آخر تحديث: 7/2/202403:42 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

في مشهد مثير، أظهرت مقاطع فيديو الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي وهو يبكي بحرقة أمام حائط البراق، في أول جولة خارجية له منذ انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي أعلن فيها من تل أبيب نيته نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وتضمنت المقاطع المنشورة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو يزور البلدة القديمة في القدس، لكنه ما إن وضع يديه على حائط البراق حتى انفجر في موجة من البكاء.

 

واختار الرئيس اليميني المتطرف أن تكون أول زيارة دبلوماسية يؤديها في الخارج إلى إسرائيل حيث حظي بثناء وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأعرب ميلي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون عن دعمه لتل أبيب، وقال لكاتس الذي كان في استقباله إن خطته تهدف إلى نقل السفارة الأرجنتينية من تل أبيب إلى القدس.

وخافيير ميلي رجل اقتصاد أرجنتيني وسياسي ينتمي إلى التيار اليميني المتطرف، ويصف نفسه بأنه “رأسمالي فوضوي”. دخل معترك السياسة عام 2019، ونال عضوية مجلس النواب عام 2021، ثم فاز برئاسة الأرجنتين في 19 نوفمبر 2023 بعد حصوله على 55% من الأصوات، وهزم وزير الاقتصاد الوسطي سيرخيو ماسا.

وبعد انتخابه رئيسًا للأرجنتين، أعلن نيته اعتناق اليهودية، وقال إنه سيزور إسرائيل “شكرًا للرب”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية