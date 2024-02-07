أمريكا تعلن قتل “قيادي كبير” في حزب الله بالعراق (فيديو)

قالت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إنها نفذت ضربة أسفرت عن مقتل “قيادي كبير بكتائب حزب الله” بالعراق، وذلك ردًا على الهجمات على القوات الأمريكية.

وأفاد إعلام عراقي محلي، الأربعاء، بمقتل 3 أشخاص إثر “قصف جوي” استهدف سيارة في منطقة المشتل، شرقي العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة “بغداد اليوم” (خاصة) عن مصدر أمني – لم تسمه – قوله، إن “قصفا جويا استهدف عجلة (سيارة) نوع جيب في منطقة المشتل، شرقي بغداد”.

وذكر المصدر أن 3 أشخاص قتلوا في السيارة المستهدفة بالقصف الجوي في المشتل، وأشار إلى أنه لم يتم التعرف على هوية القتلى على الفور، بسبب “تفحم الجثث”، موضحًا أنه تم إخماد النيران المشتعلة في السيارة التي تم قصفها.

في السياق ذاته، نقل مراسل الأناضول عن مصادر ميدانية، أن من بين القتلى القيادي في الحشد الشعبي، أبو باقر الساعدي.

وبثت منصات محلية عراقية، عبر تلجرام، صورتين إحداهما لبطاقة هوية وجدت في موقع السيارة المستهدفة، وتحمل بطاقة الهوية اسم وسام محمد صابر الساعدي، فيما أعلنت وسائل إعلام عراقية أن قياديين في حزب الله العراقي تم استهدافهما في السيارة وهما أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي.

وأضاف أن قوات الأمن اتخذت إجراءات أمنية واسعة في المنطقة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي عن السلطات العراقية حول هوية قتلى الحادث.

من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، أن الأجهزة الأمنية شرعت بالتحقيق في الحادث وأن “التحقيق ما زال مستمرا لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره”.

وذكرت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن “فريقا فنيا مختصا من الأجهزة الأمنية شرع بالتحقيق في حادث استهداف سيارة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد”

وأوضحت أن “هذا الاستهداف أدى إلى احتراق السيارة واستشهاد من بداخلها”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين تأكيدهم مقتل قائد كتائب حزب الله العراقي في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد، مساء اليوم الأربعاء.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق اللحظات الأولى بعد استهداف السيارة، وتجمع المواطنين حولها.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء لفرنسية إن “طائرة مسيرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد”.

وبحسب مصدر أمني ثانٍ أكّد وقوع الهجوم، فإن السيارة كان يستقلها “قيادي في الحشد الشعبي”، وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية.

وجاءت تلك الضربة رداً على هجوم تعرضت له قاعدة لوجستية للقوات الأميركية في 28 يناير/كانون الثاني في الأردن على مقربة من الحدود مع سوريا والعراق، وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وأعلنت كتائب حزب الله العراقية أواخر يناير “تعليق” العمليات العسكرية والأمنية ضد الولايات المتحدة في البلاد بغية عدم “إحراج” الحكومة العراقية، وذلك بعدما تعهّدت واشنطن الرد “بالطريقة الملائمة” على الهجوم في الأردن.