رويترز: مقتل قائد كتائب حزب الله العراقي في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد (فيديو)

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين تأكيدهم مقتل قائد كتائب حزب الله العراقي في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد، مساء اليوم الأربعاء.

واستهدف قصف بطائرة مسيرة سيارة في شرق بغداد، وسط تصعيد إقليمي تخللته ضربات أمريكية على فصائل مسلحة في العراق وسوريا قالت واشنطن إنها مرتبطة بإيران.

وأفاد مراسل الجزيرة في العراق بسماع دوي 4 انفجارات قوية شرقي العاصمة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق اللحظات الأولى بعد استهداف السيارة، وتجمع المواطنين حولها.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء لفرنسية إن “طائرة مسيرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد”.

وبحسب مصدر أمني ثانٍ أكّد وقوع الهجوم، فإن السيارة كان يستقلها “قيادي في الحشد الشعبي”، وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية.

بدورها قالت وكالة الأناضول، نقلًا عن إعلام محلي، إن 3 أشخاص قتلوا إثر قصف جوي استهدف منطقة المشتل شرقي العاصمة العراقية بغداد.