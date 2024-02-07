شاهد: لحظة إطلاق زوارق إسرائيلية النيران تجاه الصيادين والمواطنين في رفح

حصلت قناة الجزيرة مباشر على مشاهد توثق لحظة استهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية لصيادين ومواطنين على أحد شواطئ رفح في قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد اقتراب الزوارق الحربية بالقرب من شاطئ بحر مدينة رفح جنوبي القطاع، وإطلاقها للنيران تجاه قوارب الصيادين.

وفرّ الصيادون من البحر إلى اليابسة، وكذلك المواطنون خوفًا من رصاص الاحتلال.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، وحتى أثناء الهدنة المؤقتة، تمنع الزوارق الإسرائيلية الصيادين الفلسطينيين من الصيد في أي من شواطئ غزة.

ولم يكتف جيش الاحتلال بمنع الصيادين أو مطاردتهم، بل قام بقصف مراكب صيد تعول عشرات الأسر وحولتها إلى حطام غير صالح للإبحار من جديد.

ويشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلفًا حتى اليوم الأربعاء، 27 ألفًا و708 شهداء، و67 ألفًا و147 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى تدمير المساكن والمنازل والبنى التحتية في عموم قطاع غزة، مما شكّل موجات نزوح بمئات الآلاف في أماكن متفرقة من القطاع المحاصر.