شاهد: لحظة استهداف الاحتلال أراضي بمحور فيلادلفيا وسط تحذير أممي من اجتياح رفح

أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر سحب الدخان وهي تتصاعد من المناطق التي قُصفت

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أراضي زراعية في محور فيلادلفيا شمالي غزة ومنطقة موراج جنوب رفح، وذلك في حربها المستمرة على قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر سحب الدخان وهي تتصاعد من المناطق التي قصفتها قوات الاحتلال، في حين لم يصدر أي بيان من الجانب الإسرائيلي.

قصف مستمر

وفي اليوم الـ124 من الحرب على غزة، شنت الطائرات والمدفعية والزوارق الإسرائيلية قصفًا عنيفًا وأحزمة نارية على مدينة رفح جنوبي القطاع، في وقت تخوض فيه المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية في أنحاء متفرقة من غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر صحية بالقطاع، استشهاد 12 مواطنًا في رفح في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي، إضافة إلى العديد من المصابين والمفقودين.

برلماني فرنسي يطالب بمحاكمة 4 آلاف من بلاده يقـ ـاتلون في غزة

شاهد الفيديو ⬇️https://t.co/4WEEKFKBoY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 7, 2024

تحذير من اجتياح رفح

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من اجتياح إسرائيل لمحافظة رفح، إذ قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أي تحرك من جانب إسرائيل لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل رفح المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل”.

طبيب: أعداد مهولة من المصابين بالأمراض المعدية بين النازحين في محافظة رفح

شاهد الفيديو ⬇️ https://t.co/sAhy39s9hq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 7, 2024

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 27585 مواطنًا معظمهم أطفال ونساء.

وأصيب في العدوان المستمر على غزة 66978 فلسطينيًّا، ولا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرق، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.