طبيب: أعداد مهولة من المصابين بالأمراض المعدية بين النازحين في محافظة رفح (فيديو)

قال مدير مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، جمال الهمص، لقناة الجزيرة مباشر إن تكدس أعداد كبيرة من النازحين في المدينة يؤدي إلى سهولة انتشار الفيروسات، خاصة تلك المرتبطة بالجهاز التنفسي، بينهم.

وأضاف الدكتور جمال أن جميع الفئات تأثرت بالميكروبات والفيروسات، خاصة الأطفال ممن يعانون مشكلات في نظام المناعة.

وأوضح أن غياب الصرف الصحي وعدم وجود مياه نظيفة للشرب والظروف المعيشية القاسية أدت إلى ارتفاع شديد في أعداد المصابين بالأمراض المعدية، خاصة التهابات الجهاز التنفسي.

وأشار الدكتور جمال إلى أن هذه الزيادة الكبيرة تسببت في استنزاف الطواقم الطبية والأدوية التي لا تتوافر منها كميات قليلة أصلًا، مضيفًا أن ما يحدث هو “كارثة صحية”.

وتابع أن هناك نحو مليون ونصف المليون شخص في رفح يعيشون في الشوارع والساحات، ولا يوجد سوى مستشفيين فقط لخدمة هذه الأعداد الكبيرة من البشر.

وأوضح الدكتور جمال أن معظم الإصابات هي إصابات تتعلق بالجهاز التنفسي، وتليها الإصابات المتعلقة بالجهاز الهضمي.