قناص للاحتلال يمنع الأهالي من الاقتراب من جثمان شهيد في خان يونس (فيديو)

أظهر مقطع متداول محاولة الأهالي في خان يونس جنوبي قطاع غزة الوصول إلى جثمان شهيد مسجى على الأرض، لكنهم ترددوا بسبب وجود قناص للاحتلال.

واستشهد أشرف محمد عقب استهدافه برصاص القناص.

وبدا الأهالي في المقطع وهم يحاولون الاقتراب من جثمان الشهيد في تردد خشية قنصهم هم أيضًا.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، يوم الثلاثاء، بسبب القصف العنيف من قِبل الاحتلال لقطاع غزة من البر والبحر والجو.