مصادر للجزيرة: حماس وافقت على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على 3 مراحل

كل مرحلة من الهدنة تستمر 45 يومًا

قالت مصادر خاصة للجزيرة، اليوم الأربعاء، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقت على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة بشأن غزة على ثلاث مراحل.

وأضافت المصادر أن كل مرحلة من الهدنة تستمر 45 يومًا وتشمل التوافق على تبادل الأسرى والجثامين وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار، وأن حماس شددت على أن تكون قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا وروسيا ضامنة لتنفيذ الاتفاق.

وأفادت بأن العرض مقابل 1500 أسير منهم 500 ذوو مؤبدات وأحكام عالية وجميع النساء والأطفال والمسنين، وأشارت إلى أن حماس تشترط إقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة في مدة أقصاها 3 سنوات

وأكدت أن حماس أضافت إلى المقترح ملحقًا مفصلًا بخطوات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، واشترطت أن يكون جزءًا منه.

المرحلة الأولى

وحسب المصادر، عرضت حماس في المرحلة الأولى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، الأطفال والنساء والمسنين والمرضى، كما طالبت في المرحلة الأولى بعودة النازحين إلى مساكنهم وضمان حرية الحركة بين شمال القطاع وجنوبه.

وتشترط حماس كذلك إدخال 500 شاحنة يوميًّا على الأقل من المساعدات والوقود إلى كل القطاع بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى إدخال 60 ألف مسكن مؤقت على الأقل و200 ألف خيمة إيواء إلى القطاع.

وأكدت المصادر أن حماس طلبت إنهاء مباحثات التهدئة قبل المرحلة الثانية وضمان خروج القوات الإسرائيلية وبدء الإعمار.

ومساء الثلاثاء، كشفت حركة حماس عن تسليم ردها إلى مصر وقطر بشأن “اتفاق الإطار” لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الحركة أنها تجاوبت مع المقترح “بروح إيجابية” بما يضمن وقف إطلاق النار “الشامل والتام”، وإنهاء الحرب على غزة، وأيضًا بما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن القطاع، بالإضافة إلى إنجاز عملية تبادل للأسرى.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تسلمت رد “حماس” حول اتفاق الإطار، وأضاف أن رد الحركة على المقترح “يتضمن ملاحظات، وهو إيجابي في مجمله”.

وعُقد في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.