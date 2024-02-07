“هزيمة تاريخية للوبي الصهيوني”.. أكاديمي بريطاني يحصل على حكم ضد جامعته إثر فصله لانتقاده إسرائيل

وصف ديفيد ميلر الحكم بأنه “سابقة في صراع الناشطين ضد الأيديولوجية العنصرية الموالية للصهيونية والحركات المرتبطة بها”

احتفى رواد منصات التواصل الاجتماعي بحكم “تاريخي” لمحكمة العمل البريطانية، أقرت فيه بأن الأكاديمي ديفيد ميلر قد تعرّض للتمييز بعد أن فصلته جامعته بسبب آرائه المعارضة لإسرائيل.

واتهم الأكاديمي البريطاني جامعة بريستول بأنها فصلته في عام 2021، بناءً على قرار تمييزي استند إلى معتقداته وقناعاته السياسية المناهضة للصهيونية، وانتقاده لإسرائيل.

وأعلن الممثل القانوني لميلر أن حكم محكمة العمل، الذي صدر الاثنين، أقر صحة موقف ميلر، مؤكدًا أن الجامعة أقالته ظلمًا، وأن آراءه حول الصهيونية محمية بموجب قانون المساواة في بريطانيا.

واحتفى ميلر بالحكم عبر حسابه على منصة إكس، مؤكدًا أن الانتصار ليس له فقط، ولكن لكل الناشطين المؤيدين لفلسطين في بريطانيا، متمنيًا أن يكون هذا الحكم “سابقة في صراع الناشطين ضد الأيديولوجية العنصرية الموالية للصهيونية والحركات المرتبطة بها”، على حد تعبيره.

VICTORY AT THE EMPLOYMENT TRIBUNAL The Employment Tribunal has released its judgment in my landmark legal case against @BristolUni, concluding that I was wrongfully dismissed in October 2021 and discriminated against because of my anti-Zionist beliefs. This is not just a victory… pic.twitter.com/h4gV1aIoTj — David Miller (@Tracking_Power) February 5, 2024

وقال المحامي زيلور رحمن الذي مثّل ميلر “هذه قضية تاريخية، وتمثل لحظة محورية في تاريخ بلادنا لأولئك الذين يؤمنون بدعم حقوق الفلسطينيين. سيكون توقيت هذا الحكم موضع ترحيب من الكثيرين الذين يواجهون الاضطهاد في أماكن عملهم في الوقت الحاضر بسبب التحدث علنًا ضد جرائم الدولة الإسرائيلية”.

Rahman Lowe Secures Landmark Victory in Employment Case for Professor David Miller Against Bristol University. Tribunal finds that anti-Zionist beliefs are protected in the workplace. @Tracking_Power #Discrimination #AntiZionism #Belief #Palestine https://t.co/7q2hztA75b — Rahman Lowe Solicitors (@RahmanLowe) February 5, 2024

وكتب البرلماني السابق كريس ويليامز “هذا تراجع كبير لداعمي إسرائيل الذين يستخدمون معاداة السامية سلاحًا لخنق انتقاد الكيان الصهيوني الهمجي”.

This is wonderful news and a significant reversal for the Israel apologists who weaponise anti-Semitism to stifle criticism of the barbaric Zionist entity. https://t.co/u9QblYvLiv — Chris Williamson (@DerbyChrisW) February 5, 2024

ووصف الصحفي فرانك ماكدونالد الحكم بأنه هزيمة كبيرة للوبي الإسرائيلي الذي شن حملة شرسة ضده وتسبب في إقالته، كما سيمثل سابقة لمن يتعرضون للاستهداف بالطريقة ذاتها.

This vindication of Prof David Miller, who was dismissed by Bristol University in 2021 for his anti-Zionist views, is a huge defeat for the Israel lobby in Britain, which waged a vicious campaign against him, and will set a precedent for others being similarly targeted … https://t.co/x8Ot7aSMVr — Frank McDonald (@frankmcdonald60) February 5, 2024

وأكد مدونون آخرون أن أهمية الحكم تكمن في موعده، الذي يتزامن مع محاولة إسرائيل والحركات الداعمة لها تكميم الأفواه ومنع الأكاديميين من التحدث عن جرائمهم.