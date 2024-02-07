وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني (فيديو)

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن بلادها ستواصل دعم الشعب الفلسطيني رغم الضغوط التي تتعرض لها بريتوريا والإهانات التي تتعرض لها شخصيًّا.

وفي لقاء مع الجالية المسلمة، نقلته كاميرا الجزيرة مباشر، قالت ناليدي “إسرائيل قالت إننا الذراع القانونية لحماس، حكومة جنوب إفريقيا هي الذراع القانونية لحماس، ويقولون إنني أتلقى أوامر من إيران وإنني داعمة لتنظيم الدولة”.

وأضافت “ولكن هذه هي بعض الأخبار الزائفة والإهانات التي يتحدثون عنها، وهم أيضًا يتحدثون عن عائلتي وزوجي وأولادي، ولكن لا بأس بذلك، نحن سنواصل ما نقوله ما دام الشعب الفلسطيني يعلم أن جنوب إفريقيا تقف إلى جانبهم، سنواصل لن نتخلى عن الجهود”.

وتحدثت الوزيرة عن إيقاف دول غربية -على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا- دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وقالت “هم الآن يتهمون العاملين في الأمم المتحدة بأنهم أدوا دورًا في هجوم 7 أكتوبر، وأوقفوا المساعدات للوكالة الأممية التي تدعم الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدات”.

"Now I received my share, I will share it with my daughter & her family" Noha is one of +350,000 families who have received flour distributed by @UNRWA But lack of supplies & safe access combined with limited funds could cut off the main food source for people in📍#Gaza pic.twitter.com/VdkTsnKKXf — UNRWA (@UNRWA) February 6, 2024

وأردفت “قمت بدعوة زملائي من دول الجنوب في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والدول الإفريقية التقدمية، طلبت منهم أن نجمع أفكارنا معًا، وأن نمول هذه الوكالة، وأن نضمن دخول المساعدات”.

وترى ناليدي أنه ليس من ضمن ثقافتها مراقبة الأحداث، بل التحرك بفاعلية، لذلك دعت الوزيرة إلى تنظيم وقفات يومية أمام سفارات الدول التي تدعم إسرائيل لمطالبتها بوقف “الإبادة”، مؤكدة أن “شعب فلسطين لا يمكن أن ننساه”.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى مكونة من 84 صفحة، وثقت خلالها بالدلائل القاطعة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار “أمر فوري” بوقف الحرب إلى حين البت في القضية.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.