وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني (فيديو)

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن بلادها ستواصل دعم الشعب الفلسطيني رغم الضغوط التي تتعرض لها بريتوريا والإهانات التي تتعرض لها شخصيًّا.

وفي لقاء مع الجالية المسلمة، نقلته كاميرا الجزيرة مباشر، قالت ناليدي “إسرائيل قالت إننا الذراع القانونية لحماس، حكومة جنوب إفريقيا هي الذراع القانونية لحماس، ويقولون إنني أتلقى أوامر من إيران وإنني داعمة لتنظيم الدولة”.

وأضافت “ولكن هذه هي بعض الأخبار الزائفة والإهانات التي يتحدثون عنها، وهم أيضًا يتحدثون عن عائلتي وزوجي وأولادي، ولكن لا بأس بذلك، نحن سنواصل ما نقوله ما دام الشعب الفلسطيني يعلم أن جنوب إفريقيا تقف إلى جانبهم، سنواصل لن نتخلى عن الجهود”.

وتحدثت الوزيرة عن إيقاف دول غربية -على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا- دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وقالت “هم الآن يتهمون العاملين في الأمم المتحدة بأنهم أدوا دورًا في هجوم 7 أكتوبر، وأوقفوا المساعدات للوكالة الأممية التي تدعم الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدات”.

"Now I received my share, I will share it with my daughter & her family"

Noha is one of +350,000 families who have received flour distributed by @UNRWA

But lack of supplies & safe access combined with limited funds could cut off the main food source for people in📍#Gaza pic.twitter.com/VdkTsnKKXf

— UNRWA (@UNRWA) February 6, 2024