وفاة مسنّة ظهرت بفيديو وهي تغادر “مجبرة” مستشفى في خان يونس على سرير المرض (فيديو)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ظهر اليوم الأربعاء، وفاة مريضة مُسنة جرّاء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت في بيان “استشهدت قبل قليل مريضة تبلغ من العمر 77 عامًا، جرّاء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس”، مشيرة إلى أن المستشفى يعاني نقصًا حادًّا في الأكسجين منذ أيام.

وأشار البيان إلى أن غرف العناية المكثفة تفتقر إلى الأكسجين، رغم أن عدد المرضى في المستشفى يبلغ نحو 80 مريضًا بحاجة ماسّة إلى العلاج في المستشفى الذي يعاني نقصًا حادًّا في المعدات والأدوات الطبية.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله امرأة مُسنة تم إجلاؤها على عجل من المستشفى، ونشر الهلال الأحمر مقطع الفيديو وفرق الإنقاذ تدفع السرير الذي ترقد عليه مع الأجهزة الطبية وسط الشوارع المدمرة والقصف، وعلقت على الفيديو.

وقالت في التعليق “مشهد مؤلم لمُسنة مريضة اضطرت إلى النزوح ومغادرة مستشفى الأمل على أحد أسرّة المستشفى في طريق وعرة، هربًا من القصف الاسرائيلي المتواصل وتهديدات الاحتلال للنازحين بالإجلاء”.

من ناحية أخرى، أُجلي نحو ثمانية آلاف شخص يوم الاثنين من مستشفى الأمل المحاصر جنوبي قطاع غزة، في حين لا يزال نحو 300 شخص عالقين بينهم مُسنون، حسب ما قال الصليب الأحمر أمس الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (توماسو ديلا لونغا) خلال مؤتمر صحفي في جنيف “الوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر من كارثي”.

وأضاف “نحو 8 آلاف نازح كانوا قد لجأوا إلى مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني التابع لنا في خان يونس (مستشفى الأمل) يوم الاثنين”، وأضاف أن قرار الإجلاء اتُّخذ “بسبب انعدام الأمن”.

