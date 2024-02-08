إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال عند حاجز دير شرف في نابلس (فيديو)

أُصيب، اليوم الخميس، شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، أحدهما بجروح خطيرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهما، عند حاجز دير شرف غرب نابلس.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب أحد الشبان خلال مروره قرب حاجز دير شرف، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وأضافوا، أن شابا آخر أصيب بالرصاص الحي في اليد، جراء المواجهات التي اندلعت عند الحاجز المذكور، حيث قامت قوات الاحتلال بإغلاقه ومنع المواطنين من العبور.

كما أطلقت تلك القوات الرصاص الحي صوب مركبة كانت متوقفة عند الحاجز، دون معرفة مصير راكبيها حتى اللحظة.

#شاهد | من محيط حاجز دير شرف شمال غربي نابلس بعد استشــ.ــهاد شاب عقب إطلاق قوات الاحتــ.ــلال النـار عليه بحجة تنفيذه عملية إطلاق نـار pic.twitter.com/t84Oij65Hn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 8, 2024

وتحدثت مصادر عبرية عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال على الحاجز بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس، إن فلسطينيا أطلق النار نحو قوة عسكرية كانت تعمل في نقطة عسكرية في مدخل قرية دير شرف قرب نابلس.

وأضاف أن القوة الإسرائيلية اشتبكت معه وتمكنت من تحييده، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية.

#عاجل قام مخرب قبل قليل بإطلاق النار نحو قوة عسكرية كانت تعمل في نقطة عسكرية في مدخل قرية دير شرف قرب نابلس حيث سعت القوة للاشتباك مع المخرب وتمكنت من تحييده. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 8, 2024

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمّرة على قطاع غزة.