الجيش الأمريكي يعلن مقتل 5 من مشاة البحرية بعد تحطم مروحيتهم

أعلن الجيش الأمريكي في بيان، الخميس، أن 5 من قواته فُقدوا إثر تحطم مروحيتهم في كاليفورنيا، لقوا حتفهم.

ونقل البيان عن الجنرال مايكل بورغشولت قوله “بأسف شديد وحزن عميق أعلن خسارة 5 من نخبة عناصر مشاة البحرية الأمريكية خلال طلعة تدريبية”.

وكان الجنود الخمسة أقلعوا من قاعدة كريتش الجوية في نيفادا، الثلاثاء، للتوجه إلى قاعدة ميرامار في جنوب كاليفورنيا عندما “تم الإبلاغ عن تأخر وصول مروحيتهم”، حسبما أعلن سلاح مشاة البحرية الأمريكية.

وأضاف المصدر أن عمليات انتشال الجثث جارية، وتم فتح تحقيق في الحادث.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان إنه “حزين جدًا” مثل زوجته جيل لفقدان هؤلاء الجنود الخمسة.

وأضاف “نتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم ووحدتهم وسلاح مشاة البحرية”.

وعثرت السلطات المدنية على المروحية، وهي من طراز “سي اتش-53 اي سوبر ستاليون” في باين فالي بولاية كاليفورنيا.

ووقعت سلسلة حوادث لطائرات عسكرية أمريكية العام الماضي مع تحطم طائرة من طراز “أوسبري” قبالة سواحل اليابان نهاية فبراير/تشرين الثاني مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص.

كذلك، قضى 5 جنود أمريكيين في الشهر نفسه عندما تحطمت مروحيتهم في المتوسط أثناء تدريب.

وتحطمت طائرة أوسبري في أغسطس/آب في أستراليا مما أودى بـ3 من مشاة البحرية.