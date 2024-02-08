الجيش العراقي ينتقد الضربات الأمريكية ويلوح بإجراء ضد التحالف الدولي

قال الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول عبد الله، في بيان، اليوم الخميس، إن القوات الأمريكية تكرر بصورة وصفها بأنها غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء في حوار ثنائي.

بيان

••••• تُكرر القوات الأمريكية، وبصورة غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد. بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية. وهي… — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 8, 2024

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يأتي ذلك بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية اغتيال وصفها رسول بأنها واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد “بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية”، على حد تعبيره.

وقال اللواء العراقي في البيان إن الولايات المتحدة “تهدد بذلك السلم الأهلي، كما تخرق السيادة العراقية، وتستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء شعبنا”.

واعتبر المسؤول العسكري العراقي أن الأخطر من ذلك، هو تجاوز التحالف الدولي الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على الأراضي العراقية.

وأضاف أن هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، واصفًا إياه بأنه يهدد بجرّ العراق إلى دائرة الصراع، مؤكدًا أنه “لا يسع القوات المسلحة العراقية إلّا أن تضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية التي تقتضي حفظ أمن العراقيين وأرض العراق من كل التهديدات”.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق مساء الأربعاء تنفيذها ضربة عسكرية أسفرت عن مقتل قيادي كبير بكتائب حزب الله في العراق، في إطار رد واشنطن على الهجمات على القوات الأمريكية.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بمقتل 3 أشخاص إثر القصف الجوي الذي استهدف سيارة في منطقة المشتل، شرقي العاصمة بغداد.