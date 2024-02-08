شاهد: اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ويهود متدينين في القدس المحتلة.. ما القصة؟

تظاهر مئات من اليهود المتدينين (الحريديم)، الثلاثاء، في مدينة القدس المحتلة احتجاجا على توجه الشرطة نحو تشريح جثة طفل وجد ميتا في فراشه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “المتشددين” اليهود، أغلقوا تقاطع يحزقئيل- شموئيل هنفي بالقدس، وحاولوا منع السلطات من الإجراءات التي تؤدي إلى معرفة سبب الوفاة.

اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومئات المتشددين اليهود احتجاجًا على تشـريح جـ.ـثــة "صبي"#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/QXcUDSgzLy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 7, 2024

وأشارت إلى أن الطفل البالغ 13 عاما احتفل الاثنين بطقوس “بار متسفاه” والتي تجرى بمناسبة البلوغ ويتم خلالها ختان الذكور، لكنه قال إنه ليس على ما يرام، قبل أن تجده عائلته ميتا صباح الثلاثاء.

وحدثت صدامات عنيفة بين اليهود والشرطة، ما دعى الأخيرة إلى تفريقهم واعتقال العشرات منهم.