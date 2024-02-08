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شاهد: “كاميرا” مراقبة توثق لحظة قصف إسرائيل لسيارة قائد بحزب الله جنوبي لبنان

كاميرا مراقبة توثق لحظة تفجير سيارة جنوبي لبنان
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8/2/2024-|آخر تحديث: 8/2/202408:49 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

رصدت “كاميرا” مراقبة تابعة لأحد المنازل جنوبي لبنان، لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة كانت تقل مسؤولين في “حزب الله”، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

وأظهرت المشاهد التي وثقتها “كاميرا” المراقبة، لحظة انفجار السيارة في منطقة سكنية، فيما تناثرت الشظايا منها نحو المواطنين الذين كانوا موجودين في محيط السيارة المستهدفة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجّه سيارة في مدخل مدينة النبطية الشرقي.

فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي “اغتيال قائد في حزب الله” في المنطقة التي أطلق منها صباح اليوم صاروخ مضاد للدبابات على منطقة كريات شمونة، وأشار الجيش إلى أن القائد الذي تم استهدافه كان مسؤولًا عن إطلاق الصواريخ على كريات شمونة اليوم.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن جيش الاحتلال إصابة جندي بجروح خطيرة وجنديين آخرين بجروح طفيفة جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على مناطق كريات شمونة وبيرانيت وجبل الشيخ في شمال إسرائيل.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان “حزب الله” في لبنان، استهدافه لمقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، وفقًا بيان الحزب.

 

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ومدنيين لبنانيين.

المصدر : الجزيرة مباشر