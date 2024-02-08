إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حزب الله بصاروخ موجه جنوبي لبنان (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الخميس، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية جنوب البلاد، دون مزيد من التفاصيل حول أعداد الإصابات أو القتلى، فيما أفادت قناة المنار التابعة لـ”حزب الله” بسقوط جريحين أحدهما بحالة حرجة.

وقالت الوكالة إن مسيّرة إسرائيلية نفّذت بعد ظهر اليوم (الخميس) عدوانًا جويًا، حيث شنت غارة على سيارة مدنية عند مدخل النبطية الشرقي.

وأكدت أن المسيّرة الإسرائيلية أطلقت صاروخًا موجهًا باتجاه السيارة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش “اغتال قائدًا بحزب الله في المنطقة التي أطلق منها صاروخ مضاد للدبابات على كريات شمونة صباح اليوم”، وأشار الجيش أن القائد بـ”حزب الله” الذي تم استهدفه كان مسؤولًا عن إطلاق الصواريخ على كريات شمونة.

عاجل | وكالة الأنباء اللبنانية: مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بصاروخ موجه في النبطية جنوبي البلاد#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/zL66pZ9ETs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2024

وفي وقت سابق الخميس، أعلن جيش الاحتلال إصابة جندي بجروح خطيرة وجنديين آخرين بجروح طفيفة جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على مناطق كريات شمونة وبيرانيت وجبل الشيخ في شمال إسرائيل.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان “حزب الله” في لبنان، استهدافه لمقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، وفقًا بيان الحزب.

#عاجل قصف جيش الدفاع بالمدفعية مصدر إطلاق القذائف نحو منطقة كريات شمونة في وقت سابق اليوم. كما أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية استخدمها حزب الله الارهابي في كفركلا وطير حرفا جنوب لبنان. في وقت سابق اليوم تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو بلدة المطلة وجبل الشيخ (حرمون)… pic.twitter.com/LHIALFv27l — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 8, 2024

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ومدنيين لبنانيين.