شاهد: إسرائيل تعلن اغتيال قيادي بحزب الله بصاروخ موجه جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الخميس، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية جنوب البلاد، دون مزيد من التفاصيل حول أعداد الإصابات أو القتلى، فيما أفادت قناة المنار التابعة لحزب الله بسقوط جريحين أحدهما بحالة حرجة.

وقالت الوكالة إن مسيرة إسرائيلية نفذت بعد ظهر اليوم (الخميس) عدوانا جويا، حيث شنت غارة على سيارة مدنية عند مدخل النبطية الشرقي.

وأكدت أن المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخا موجها باتجاه السيارة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش “اغتال قائد بحزب الله في المنطقة التي أطلق منها صاروخ مضاد للدبابات على كريات شمونة صباح اليوم”. وأشار الجيش أن القائد بحزب الله الذي تم استهدفه كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على كريات شمونة.

عاجل | وكالة الأنباء اللبنانية: مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بصاروخ موجه في النبطية جنوبي البلاد#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/zL66pZ9ETs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2024

وفي وقت سابق الخميس، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن صاروخا مضادا للدبابات أطلق من لبنان أصاب منزلا في المطلة على الحدود اللبنانية.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ومدنيين لبنانيين.