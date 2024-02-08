شاهد: وداع مؤثر من أم فلسطينية لبناتها الثلاث بعد استشهادهن في غارة إسرائيلية

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، لحظة وداع مؤثرة لأم فلسطينية فقدت بناتها الثلاثة في قصف للاحتلال مساء أمس الأربعاء، على مدينة رفح.

وأوضحت الأم المكلومة، أنها تعيش في خيمة بعدما نزحوا من خان يونس، بينما ينام أطفالها في أحد المنازل.

وقالت الأم “الحمد لله على كل حال، كان عندي 4 بنات، ربنا أخذ منيته في ثلاث وأبقى لي واحده الحمد لله، هذا قضاء الله وقدره ولا اعتراض عليه”.

ولم تتمالك الأم نفسها وجثت على ركبتها ممسكة بأقدام أحد أطفالها، قائلة “وعدوني بأن يحفظن القرآن، وها هم طير من طيور الجنة، هما الثلاثة طيور الجنة، اللهم إني رضيت بما قسمته لي، اللهم جمّد قلبي، اللهم إنهم طيور، يا رب تجلهم ذخر لنا في الجنة”.

والليلة الماضية، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين لعائلتي فحجان والمغير في حيي تل السلطان والسعودي غرب مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد 14 مواطنًا، بينهم 5 أطفال، بالإضافة لعشرات الإصابات.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، مخلفًا حتى اليوم الخميس 27 ألفًا و840 شهيدًا، و67 ألفًا و317 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير المساكن والمنازل والبنى التحتية في عموم قطاع غزة، مما شكّل موجات نزوح بمئات الآلاف في أماكن متفرقة من القطاع المحاصر.