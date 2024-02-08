عام على زلزال سوريا.. الطفلة سندس تروي لحظات صعبة عاشتها تحت الأنقاض وفقدان عائلتها (فيديو)

لحظات صعبة مرت على الطفلة سندس (9 سنوات) تحت الأنقاض، وبينما كان يؤنسها صوت والدتها وعائلتها تحت الأنقاض، تدريجيا لم تعد الطفلة تسمع أصواتهم لتبقى وحيدة تحت أنقاض منزلهم المدمر لأكثر من 46 ساعة.

تقول الطفلة سندس للجزيرة مباشر، إنها فقدت عائلتها، وأُصيبت في الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا “عائلتي تحت التراب في الجنة”.

وأضافت أنها بقيت يومين تحت الأنقاض، ثم تم إنقاذها وإسعافها إلى المشفى لتلقي العلاج، وتم تركيب جهاز لقدميها بعد تعرضها لمتلازمة الهرس كي تتمكن من المشي مرة أخرى.

ويتولى رعاية سندس جدها الذي يسعى للترفيه عن نفسية الطفلة بعد فقدانها عائلتها، عبر تحقيق رغباتها في محاولة لإسعادها.

وظلت سندس قرابة الـ3 أشهر لا تقوى على المشي، ويؤكد جدها أن الطفلة مازالت في حاجة لعلاج فيزيائي طويل الأمد كما أخبره المتخصصين.

ويروي عبده شفيق جد الطفلة سندس للجزيرة مباشر عن شعوره بالأسى جراء فقدانه ابنه وزوجته وحفيدته، مؤكدا أنه يرعى سندس المتبقية من عائلة ابنه.

وأشار الجد إلى أن حالة سندس النفسية جيدة، ولكنها تحزن وتتأثر بشدة عندما تتذكر عائلتها، وكيف كان والدها ووالدتها يعاملونها.

وتحلم سندس أن تصبح طبيبة أسنان عندما تكبر، ويؤكد الجد على سعيه لمساعدة الطفلة على تحقيق حلمها.

يُذكر أنه في فجر 6 فبراير 2023، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وضرب الزلزال مساحة قدرها 120 ألف كيلومتر مربع، وأودى بحياة 53 ألفًا و537 شخصًا، بينما أصيب 107 آلاف و213 آخرون.