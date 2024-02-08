عام على زلزال سوريا.. الطفلة سندس تروي لحظات صعبة عاشتها تحت الأنقاض وفقدان عائلتها (فيديو)

لحظات صعبة مرت على الطفلة سندس (9 سنوات) تحت الأنقاض، وبعد أن كان يؤنسها صوت والدتها وعائلتها تحت الأنقاض، سكتت تلك الأصوات تدريجيا لتبقى الطفلة وحيدة تحت أنقاض منزلهم أكثر من 46 ساعة.

تقول الطفلة سندس للجزيرة مباشر، إنها فقدت عائلتها، وأُصيبت في الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا “عائلتي تحت التراب في الجنة”.

وأضافت أنها بقيت يومين تحت الأنقاض، ثم تم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تركيب جهاز لقدميها بعد إصابتها بمتلازمة الهرس كي تتمكن من المشي مرة أخرى.

ويتولى رعاية سندس جدها الذي يسعى للترفيه عن نفسية الطفلة بعد فقدانها عائلتها، عبر تحقيق رغباتها في محاولة لإسعادها.

وظلت سندس قرابة 3 أشهر لا تقوى على المشي، ويؤكد جدها أن الطفلة ما زالت في حاجة إلى علاج فيزيائي طويل الأمد كما أخبره المتخصصون.

ويعرب عبده شفيق جد الطفلة سندس للجزيرة مباشر عن شعوره بالأسى جراء فقدانه ابنه وزوجته وحفيدته، مؤكدا أنه يرعى سندس الباقية من عائلة ابنه.

وأشار الجد إلى أن حالة سندس النفسية جيدة، ولكنها تحزن وتتأثر بشدة عندما تتذكر عائلتها، وكيف كان والدها ووالدتها يعاملانها.

وتحلم سندس بأن تصبح طبيبة أسنان عندما تكبر، ويؤكد الجد سعيه لمساعدة الطفلة على تحقيق حلمها.

يُذكر أنه في فجر 6 فبراير 2023، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وضرب الزلزال مساحة قدرها 120 ألف كيلومتر مربع، وأودى بحياة 53 ألفًا و537 شخصًا، بينما أصاب 107 آلاف و213 آخرين.