غزة.. عائلة نازحة تُعين أطفالها على الجوع بالصوم (فيديو)

تقول أم فلسطينية نزحت من حي الشجاعية في قطاع غزة رفقة أطفالها إنها تستعين بالصوم على الجوع بسبب انعدام الموارد الغذائية والتموينية في مناطق النزوح، وفي قطاع غزة المحاصر بشكل عام.

وأضافت الأم الفلسطينية أن أبناءها وبناتها تعبوا من هذه الأوضاع الصعبة المستمرة منذ ما يقارب 4 أشهر، وأن أطفالها شاهدوا مناظر لجثث وأشلاء في طريق نزوحهم من منازلهم في حي الشجاعية.

في هذا السياق أوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن ما يدخل قطاع غزة من مساعدات غذائية لا يلبي الحد الأدنى لاحتياجات السكان، في ظل الحرمان الشديد والمتواصل من الأساسيات الضرورية من الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء.

وقال المرصد في ورقة سياسات أصدرها بعنوان “قطاع غزة: مسرحا لإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر (الماضي) ومنطقة مجاعة محتملة في السابع من فبراير”، إن تجويع الكيان الإسرائيلي للسكان المدنيين في قطاع غزة سيترك آثارا طويلة المدى ولا يمكن تداركها، في ظل تأكيد تقارير وخبراء دوليين على أن أعداد ضحايا التجويع والأمراض المقترنة به قد يفوق عدد أولئك الذين قتلوا بشكل مباشر.

من جهته كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن إسرائيل رفضت 22 طلبًا تم تقديمهم الشهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في “وادي غزة” بغية توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 27 ألف شهيد وما يزيد على 67ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.