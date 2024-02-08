سياسة|قطاع غزة

غزة.. فلسطينيون يبتكرون طريقة لتمرير المياه لتفادي قناصة الاحتلال (فيديو)

يعاني قاطع غزة من نقص المياه في ظل الحصار المشدد واستمرار الحرب
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8/2/2024

ابتكر مواطنون في غزة طريقة لتمرير المياه بين الطرقات لتفادي القنص من القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وظهر المواطنون في مقطع مصور متداول على منصات التواصل، وهم يمررون المياه عبر حبل، بينما يصطفون على جانبي الطريق خلف المباني.

ويخشى المواطنون من مصير الفتاة رؤى عاطف قديح، التي استشهدت صباح الأربعاء، في مدينة خان يونس. حيث استهدفها قناص إسرائيلي أمام مستشفى ناصر أثناء محاولتها الحصول على مياه للشرب.

 

وبيّن مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، الفتاة الفلسطينية لحظة إصابتها وسقوطها على الأرض.

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يأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء، كما تسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر