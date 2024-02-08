غزة.. فلسطينيون يبتكرون طريقة لتمرير المياه لتفادي قناصة الاحتلال (فيديو)

ابتكر مواطنون في غزة طريقة لتمرير المياه بين الطرقات لتفادي القنص من القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وظهر المواطنون في مقطع مصور متداول على منصات التواصل، وهم يمررون المياه عبر حبل، بينما يصطفون على جانبي الطريق خلف المباني.

ويخشى المواطنون من مصير الفتاة رؤى عاطف قديح، التي استشهدت صباح الأربعاء، في مدينة خان يونس. حيث استهدفها قناص إسرائيلي أمام مستشفى ناصر أثناء محاولتها الحصول على مياه للشرب.

بعد اسـ.ـتـشـ ــهاد امرأة حاولت الحصول على مياه الشرب.. مواطنون يبتكرون طريقة لتفادي قناصة الاحتلال#الجزيرة_مباشر | #فلسطين | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/NDucYsOLRG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 7, 2024

وبيّن مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، الفتاة الفلسطينية لحظة إصابتها وسقوطها على الأرض.

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يأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء، كما تسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.